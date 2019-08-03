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Zam, zammı tetikleyecek

Merkez Bankası’nın hesabına göre, elektrik ve doğal gaza yapılan son zamlar yüzünden tüketici fiyatları 1.2 puan birden yükselecek. Merkez, doğal gaz zamlarının elektrik fiyatlarını artıracağını bunun da iğneden ipliğe birçok ürüne zam olarak yansıyacağını bildirdi.
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Merkez Bankası, elektriğe ve doğal gaza gelen acımasız zamların vatandaşın hayatını nasıl etkileyeceği üzerine bir hesap yaptı. Merkez'in yaptığı hesaplamalara göre, elektriğe ve doğal gaza yapılan yaklaşık yüzde 15 civarındaki zamlar tüketici enflasyonunu (TÜFE) hem doğrudan hem de dolaylı yoldan vurarak tüketici fiyatlarının 1.2 puan yükselmesine yol açacak. Merkez Bankası, yayımladığı son Enflasyon Raporu'nda “Elektrik ve Doğal gaz Fiyat Artışlarının Tüketici Fiyatlarına Dolaylı Etkileri” konulu teknik bir çalışmaya yer verdi. Elektrik ve doğal gaz zamlarının, enflasyonu hem doğrudan hem de dolaylı yollardan etkilediği belirtilen çalışmada, Türkiye'de elektriğin büyük bir bölümünün doğal gazdan üretilmesi nedeniyle doğal gaza yapılan zamların elektrik üretim fiyatlarını ayrıca etkilediğine dikkat çekildi.

GEÇİM ŞARTLARI ZORLAŞIYOR

Elektriğin pahalanmasının temel tüketim mallarına kadar zincirleme ilave maliyete yol açtığına işaret edildi. Yapılan teknik çalışmaya göre doğal gaza yüzde 10 oranında zam yapıldığında tüketici fiyatları endeksi doğrudan 0.18 puan, dolaylı yoldan da 0.12 puan olmak üzere toplam 0.30 puan yükseliyor. Aynı şekilde elektriğe yüzde 10 zam yapıldığında TÜFE doğrudan 0.30 puan, dolaylı yoldan da 0.20 puan olmak üzere toplamda 0.50 puan yükseliyor. Dolayısıyla her iki ürüne de yüzde 10'ar zam geldiğinde hayat pahalılığı ortalama 0.80 puan birden artıyor, vatandaşın geçim şartları zorlaşıyor.

0,75 PUANLIK ETKİ

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, elektriğe ve doğal gaza yapılan yüzde 15 civarındaki zamlar tüketici enflasyonunu vurarak, tüketici fiyatlarının 1.2 puan yükselmesine yol açacak. İktidar temmuz başında elektriğe yüzde 14.98 zam yapmıştı, önceki gün de doğal gaza yüzde 14.97 oranında zam geldi. Merkez Bankası'nın bu hesabı dikkate alındığında elektriğe yapılan yüzde 14.98'lik zammın tüketici enflasyonuna 0.45 puan doğrudan, 0.30 puan da dolaylı olmak üzere toplam 0.75 puan yükseltici etkisi oldu. Aynı şekilde yüzde 14.97'lik son doğal gaz zammının da tüketici fiyatlarını 0.27 puan doğrudan, 0.18 puan da dolaylı olmak üzere 0.45 puan yükseltmesi bekleniyor. Merkez'in bu hesaplamaları, elektrik ve doğal gaza yapılan son zamların tüketici fiyatlarını toplamda 1.2 puan birden yükseltebileceğini, yani vatandaşın hayatının dolaylı yoldan bu düzeyde pahalanacağını ortaya koydu.

Bugün 11:29 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

(1)
01

İzmitlik - Zamlar parti gözetmiyor. Hepimizin ortak şikayeti.

Yanıtla . 0Beğen 03 Ağustos 12:53

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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