Başiskele İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 1 ayda alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu 590 kök Hint keneviri ve 100 gram esrar ele geçirildi. Başiskele Yuvacık Yakacık Mahallesi, Servetiye Mahallesi, Cami Düzü mevkii, Bahçecik ve Aksığın Mahallelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda değişik noktalara ekilmiş toplam 590 kök hint keneviri ve 100 gram esrar maddesi ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin denetimlerinin belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi. Nuri AKÇAHARMAN