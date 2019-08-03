Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:59 TSİ- Ekonomi G: Bugün 14:47 TSİ

Hobi olarak başladı, tavuk çiftliği kurdu

Kocaeli'de şehrin gürültüsünden kurtulmak için çiftlik kuran ve 50 tavuk besleyen iş insanı Kadir Toprak (41), zamanla hobisini işe çevirdi. Şu an yaklaşık 4 bin tavuğu olan Toprak, çiftliğinde elde ettiği yumurtaları satıyor.
mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Gebze'de inşaat, otomotiv ve araç kiralama firmaları bulunan Kadir Toprak, geçen yıl şehrin gürültüsünden kurtulmak için Pelitli Mahallesi'ndeki arazisinde küçük bir ev yaparak, 50 tavuk beslemeye başladı. Bahçesindeki tavukların yumurtalarını yakınlarına veren Toprak, her geçen gün tavuk sayısını arttırdı. Şu anda yaklaşık 4 bin tavuğu bulunan Kadir Toprak, yumurtaları firmalara satıyor.

"ŞEHİRDEN BUNALDIM"

Hobi olarak başladığı işte tavuk çiftliği sahibi olduğunu belirten Toprak, "Şehrin gürültüsünden, insanlardan, trafikten bunaldım, 'Kafamızı dinleyecek bir yer olsun' dedim. Hobi olarak 50'ye yakın tavukla bu işe başladım. Birkaç koyun, kuzu ve ineğimiz de vardı. Gelen eş, dost ve sanayici arkadaşlarımız bizden yumurta almaya başladı. Biz onlara parasız, gönül rızası ile verdik yumurtaları. 50 tavuk ile başladık 100 oldu, 500 oldu ve şu an ise 4 bine yükseldi. Şehrin gürültüsü, insanların keşmekeşliğinden kaçıp huzur bulalım derken, kendimizi tavuk çiftliğinin içerisinde bulduk" dedi.

SATIŞLAR İYİ

Satışların iyi gittiğini ifade eden Toprak, "25-30 yıllık ticaret geçmişinden ve çevremizin vermiş olduğu destekle şu anda gayet güzel bir şekilde yumurta satışlarımız devam ediyor. Tavuk çiftliğimizi daha da büyütmeyi düşünüyoruz. İnşallah bu kriz sürecini atlatırsak yumurta sektörünün daha da güzel olacağını ve daha da büyüyeceğini düşünüyorum. Bayramdan sonra Eylül ayı ortalarında yumurta piyasası daha da güzel olacak" diye konuştu.

İşini severek yaptığını belirten Kadir Toprak, şöyle konuştu:

"Çiftliğimiz 12 bin metrekare üzerine kurulu. Tavuklarımız sıcaklarda gölgelik yerde duruyorlar. Bazen tavukları 12 bin metrekare alanda toplamak zor oluyor. Tavukların yumurtalarını çalı çırpının arasından topladığımız oluyor. Yerimizin, arazimizin güzel oluşu, tavuklarımızın devamlı dışarıda oluşu, organik üretim dediğimiz şey bu işte. Eskiden köylerimizde bu tavukların dışarıda gezmeleri, dolaşmaları ve yumurtalarını dışarıya yumurtlamasını şu an aynısı burada çiftliğimizde oluyor."

Bugün 11:59 TSİ DHA Kocaeli- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

İzmitlik - Şehir hasta ediyor. Başarıyı kutluyorum.

Yanıtla . 0Beğen 03 Ağustos 12:55

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Arap turistler İzmit Çarşıya akın edecek mask
Arap turistler İzmit Çarşıya akın edecek
KKTC'de asgari ücrete zam mask
KKTC'de asgari ücrete zam
Efe Tur servis aracı kiralayacak mask
Efe Tur servis aracı kiralayacak
Emeklilerin bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu mask
Emeklilerin bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu
Denizbank'ın Emirates NBD'ye satışı tamamlandı mask
Denizbank'ın Emirates NBD'ye satışı tamamlandı
Hyundai'da üretim duruyor mask
Hyundai'da üretim duruyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor mask
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor
Arap turistler İzmit Çarşıya akın edecek mask
Arap turistler İzmit Çarşıya akın edecek
AVM sapığı izlediği porno filminden esinlenmiş mask
AVM sapığı izlediği porno filminden esinlenmiş
İş adamı İlker Ertuğ intihara kalkıştı mask
İş adamı İlker Ertuğ intihara kalkıştı
Binlerce insanı ağırlıyor tuvalet yok! mask
Binlerce insanı ağırlıyor tuvalet yok!
Bora Uluç için acil trombosit ihtiyacı var! mask
Bora Uluç için acil trombosit ihtiyacı var!

GALERİ

İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA! mask
İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA!
Kavgayı ayırırken bıçaklanarak ölen genç defnedildi mask
Kavgayı ayırırken bıçaklanarak ölen genç defnedildi
40 saniyede 80 bin TL’lik vurgun mask
40 saniyede 80 bin TL’lik vurgun
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada mask
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada
Lüks jip otomobile çarptı 1 ölü 3 yaralı mask
Lüks jip otomobile çarptı 1 ölü 3 yaralı
Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı... mask
Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı...
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL