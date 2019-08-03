Kazanan Kandıra olacak!

İlimizin güzide ilçesi, şehrin keşfedilmeyi bekleyen cenneti Kandıra’nın 1. Amatör Lig’deki temsilcisi Kandıra Gençlerbirliği geçtiğimiz günlerde genel kurulunu yapmış ve Kandıra’nın sevilen iş insanlarından Ramazan Daş kulübün yeni başkanı olmuştu. Daş ve yönetimi Erkan İşler’in sahibi olduğu Gökhan Otel’de basın mensupları ile bir araya geldi. Programa Kandıra Belediyesi Eski Başkanvekili ve kulübün yöneticilerinden Murat Batmaz, Yeni Kandıraspor Kulübü Başkanı Hüseyin Akın, Kandıra GB. Teknik Sorumlusu Ayhan Oyan, Yeni Kandıraspor Teknik Sorumlusu TansuOkan da katıldı.
YENİ KANDIRASPOR İLE OMUZ OMUZA
Yeni Kandıraspor ile uyum içinde çalışacak olan Yeşil Beyazlılar’da Başkan Ramazan Daş, birlikten kuvvet doğacağını biliyor. Tecrübeli bir yönetici olan Daş, geçmiş yıllarda yapılan büyük hataların farkında olduklarını ve yeni dönemde buna kesinlikle izin vermeyeceklerini belirtti. Daş ve yönetimi Kandıra’nın tek yumruk olması adına yönetimi bir misyon üstlendiklerini, Kandıra’nın çocukları ile başarıyı yakalamak istediklerinin altını çizerken, genel olarak yöneticiler Kandıra’nın saygın esnaflarından oluşurken, aradaki uyum da dikkat çekti.
ÖNCELİK CENTİLMENLİK
İlçenin bir diğer değeri, Yeni Kandıraspor da Kandıra Gençlerbirliği’nin gücüne güç katacak. Geride bıraktığımız sezon alt yapı kategorilerinde ses getiren, 2. Amatör Lig’de de Play-Off finali gören Yeni Kandıra’nın futbolcuları Kandıra’nın alt yapısını daha işlevsel hale getirecek, U-19 takımındaki futbolcular da A takımı Süper Amatör Lig’e çıkarmak için ellerinden geleni yapacak. Kandıra’nın tanıtımı ve vizyonu açısından sporun önemli bir vitrin olduğunu bilen Kandıra Gençlerbirliği yönetimi, öncelikle centilmenlik, ardından da ilçenin sporcuları ile başarılı olmayı amaçlıyor. Erdem ÖVÜÇ
KANDIRA GENÇLERBİRLİĞİ YÖNETİM KURULU – ASİL -
Ramazan Daş – Başkan
Sami Özoğul – Başkan Yardımcısı
Murat Batmaz – İdari Menajer
Erkan İşler – Genel Koordinatör
Şenol Akyüz – Federasyon Temsilcisi
Buğra Döge – Futbol Şube Sorumlusu
Erdoğan Güney - Muhasip
Resul Ersöz – Basın Sözcüsü
Ercan Öztürk – Tesisler Sorumlusu
Ramazan Arslan – Reklam ve Sponsorluk
Kenan Güneş – Transfer Komitesi
Özgür Tankaz – Ulaşım Sorumlusu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz