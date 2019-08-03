Birbey çok iyi yolda

Kocaelispor’da geçen sezon U-15 takımında attığı ve attırdığı gollerle adından söz ettiren ve yeni sezonda U-16’da forma giyecek olan Cevdet BirbeyÖzbal, yeni sezondan da hayli umutlu. Geçen sezon tüm maçlarda sahaya 11’de çıkan ve 21karşılaşmada 12 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Kandıralı futbolcu gerek saha içi gerekse de saha dışındaki görüntüsü ile Kocaelispor formasına yakışırken, Yeni Kandıraspor Kulübü de kendilerinden yetişenBirbey ile ayrı bir gurur yaşıyor.

KİMLER YETİŞTİ KİMLER

Almanya’nın Hamburg takımında formayı giyen A Milli takım futbolcusu Berkay Özcan başta olmak üzere, Ayhan Oyan, Okan Öz, Hüseyin Akın, Tansu Okan, Kenan Güneş, Eray Deniz, Sezer Kuzu, Fatih Dizman, Gökhan Er, Hasan Er, İsmail Buruş, Sedat Kanyılmaz, Eren Alkan, Emirhan Arıcı, Sami Çetin, Gökdeniz Bayrakdar, Yıldıray Berber, Bedirhan Alkan ve birçok futbolcunun yetiştiği Kandıra’dabaşarılı santraforBirbey de Kandıra’yı başarı ile temsil ederek abilerine örnek olacağını ifade etti.