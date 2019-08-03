Ramazan Daş: Kandıra artık tek yumruk!

Kandıra Gençlerbirliği Belediyespor Kulübü Başkanı Ramazan Daş, Kandıra’ya hizmet etmek için göreve geldiklerinin altını çizdi. Yeni bir oluşumun içerisinde olduklarını kaydeden Daş, Yeni Kandıraspor ile ortak hareket edeceklerini ifade etti ve şu düşüncelere yer verdi: “İlçemizde iki kulüp var. Kandıra Gençlerbirliği ve Yeni Kandıraspor. Daha önceki süreçlerde hep ayrı ayrı hareket ettik.

GÜZEL BİR PROJE ÇIKACAK

Ancak yeni dönemde özellikle altyapıda birlikte hareket etme kararı aldık. Alt yaş gruplarımızı analiz edeceğiz ve hangi kulübün yaş kategorisi başarılı ise o takımı lige sokacağız ve gerekli takviyeleri yapacağız. Her konuyu konuştuk ve anlaştık. Güzel bir proje ortaya çıkaracağımızı düşünüyoruz. 50 bin nüfuslu bir ilçeyiz. Sportif anlamda hiçbir başarımız yok. Mesela A takımımız alt liglerde mücadele etmek zorunda kaldı. Bu sezon 1.Amatör Küme’deyiz. Hedefimiz, ilçenin kendi çocuklarını sahaya sürmek ve onlarla başarılı olmak olacak. Sağa sola para harcamadan, kendi öz kaynaklarımızı değerlendirerek bir yerlere gelmek istiyoruz. O potansiyele sahibiz.

DARGINLIKLAR, KIRGINLIKLAR BİTMELİ

Geçmiş dönemde Kandıra Gençlerbirliği’ne küsen, darılan herkesi yeniden tek çatı altında toplayarak ortak bir güç ile ilçemizi ileriye taşıyacağız. İlçemizde sörf, çim hokeyi, bocce gibi farklı branşlar da hayli aktif. Kulübümüz olarak bu tür sporların da içinde yer almayı amaçlıyoruz. Kısacası Kandıralı, Kandıra’nın kulübü ile gurur duymalı, temsil edildiğini hissetmeli. İnanıyorum ki yönetimimiz bunu başaracak. Yeni Kandıraspor Kulübü Başkanı Hüseyin Akın’a, yönetimine ve teknik ekibine de samimi desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum.