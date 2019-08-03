Hüseyin Akın: Birlikte başaracağız

Yeni Kandıraspor Kulübü Başkanı Hüseyin Akın, Kandıra Gençlerbirliği ile bir olup Kandıra’nın başarıya ulaşması için üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti ve Yeni Kandıraspor olarak çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Ben, Tansu ve Samet hocalarımız sporcularımıza abilik yapmaya çalıştık. Yanımızda Milli sporcumuz Esra Kaçar hocamızdan da destek alıyoruz. Kandıra Gençlerbirliği’ne pilot takım olabiliriz. İnanıyorum ki Kandıra’nın adını en iyi şekilde duyurup birlikte başaracağız.