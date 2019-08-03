Yeni Kandıraspor Kulübü Başkanı Hüseyin Akın, Kandıra Gençlerbirliği ile bir olup Kandıra’nın başarıya ulaşması için üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti ve Yeni Kandıraspor olarak çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Ben, Tansu ve Samet hocalarımız sporcularımıza abilik yapmaya çalıştık. Yanımızda Milli sporcumuz Esra Kaçar hocamızdan da destek alıyoruz. Kandıra Gençlerbirliği’ne pilot takım olabiliriz. İnanıyorum ki Kandıra’nın adını en iyi şekilde duyurup birlikte başaracağız.
Bugün 12:04 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:06 TSİ
Hüseyin Akın: Birlikte başaracağız
Yeni Kandıraspor Kulübü Başkanı Hüseyin Akın, Kandıra Gençlerbirliği ile bir olup Kandıra’nın başarıya ulaşması için üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti ve Yeni Kandıraspor olarak çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz