Erkan İşler: Tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum

Kandıra’da gençlere yapılacak olan en güzel hizmetin onları spora adapte etmek olduğunun altını çizen İşler şu şekilde konuştu: Doğup büyüdüğümüz yer Kandıra. Herkesin burada hatırası vardır. Okul takımında maç yaparken, kaleci Kürt Mustafa ile karşı karşıya kaldığım o anı hiç unutmuyorum. İnsanların gençliğinde yaşadığı bu tür olaylar hep aklındadır. Bu nedenle de insan yaşadığı yere kendisini ait hissetmeli.
GENÇLERİMİZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Aynı zamanda Emniyet ve Asayiş Derneği’nin başkanıyım. Kandıra’da yaşayan birisi olarak belirtiyorum ki gençlerimiz bizim için çok önemli. Gençlerimizin doğru yola yönlendirilmesi ile alakalı sporun, Kandıra Gençlerbirliği’nin, Yeni Kandıraspor’un çok önemli olduğunu düşünüyorum. İki takımın bir arada olması yıllardan beri istediğimiz, özlediğimiz bir şeydir. Şu an aynı masadayız. Buradaki mutluluğumu da ayrıca ifade etmek istiyorum. Tabii ki sportif başarı önemli ama asıl hedef gençlerimizin topluma yararlı bireyler olarak yetişmesini sağlamak diye düşünüyorum.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz