Karasuspor Sezer Kuzu’yu transfer etti

Kandıralı 1992 doğumlu golcü oyuncu Sezer Kuzu, Sakarya Süper Amatör Ligi takımlarından Karasuspor ile anlaştı. İki sezondur hem İzmit’te hem de Sakarya’da gol krallığını kimseye bırakmayan Sezer’in transferi ile Sakarya temsilcisi ofans hattını iyice güçlendirdi.