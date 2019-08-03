Kandıralı 1992 doğumlu golcü oyuncu Sezer Kuzu, Sakarya Süper Amatör Ligi takımlarından Karasuspor ile anlaştı. İki sezondur hem İzmit’te hem de Sakarya’da gol krallığını kimseye bırakmayan Sezer’in transferi ile Sakarya temsilcisi ofans hattını iyice güçlendirdi.
Bugün 17:00 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:07 TSİ
Karasuspor Sezer Kuzu’yu transfer etti
Kandıralı 1992 doğumlu golcü oyuncu Sezer Kuzu, Sakarya Süper Amatör Ligi takımlarından Karasuspor ile anlaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz