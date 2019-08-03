Geçtiğimiz hafta yine Tramway Kafe’de düzenlenen bir basın toplantısında sözlerini tekrarlayan Ünlü, “Kadrolaşmak Ülkücülerin hakkıdır ve bu hakkı Ülkücülere vereceklerdir. Burası Kocaeli, burada Cumhur İttifakı için pazarlık yapılmadı ve pazarlığın yapılmadığı tek il burası. AK Parti İl Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın samimiyetine inanıyoruz. Bayramdan sonra hak ettiğimiz kadrolaşmayı alacağız." demişti.



GEBZE’DEN ONAY ÇIKMADI

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü'nün açıklamalarına karşı Gebze Belediyesi Başkanı Zinnur Büyükgöz’den açıklama geldi. Yeniçağ Gazetesi’nin haberine göre, Büyükgöz’den MHP'lilerin işe alınmasına onay çıkmadı. Büyükgöz düzenlediği basın toplantısında, "MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, Ülkücülerin istihdam edileceği açıklamalarında bulunuyor. Gebze Belediyesi'nde teknik açıdan istihdam mümkün değil. MHP İl Başkanı'nın istihdam talebine olumlu yanıt vermem mümkün değil" dedi.