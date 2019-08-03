Ev Becerileri Atölyesi’nde pastalı final

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Merkezi bünyesinde 12 ila 22 yaş arası gençler için düzenlenen Ev Becerileri Atölyesi’nin faaliyetleri tamamlandı. Gençler, final programına özel pasta üretti. Aynı programda atölyenin, Temel Mutfak Bilgileri, Temel Dikiş Teknikleri, Basit Onarımlar ve seçmeli branşlarını başarıyla tamamlayan kursiyerlerine de sertifikaları verildi.



TEMMUZ AYINDA BAŞLADI

KO-MEK, Temmuz ayının başında, özellikle Kocaeli gençliğinin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmak amacıyla Ev Becerileri Atölyesi adı altında bir projeyi faaliyete geçirdi. KO-MEK gençlerin bu eğitimi günlük hayatlarında kullanabilmeleri amacıyla altı ayrı branş belirledi. Faaliyetlerin ücretsiz olarak yürütüldüğü ve toplamda 5 hafta süren atölyelerde, Temel Mutfak Bilgileri, Temel Dikiş Teknikleri alanları zorunlu olmak üzere seçmeli olarak belirlenen Pratik Yabancı Dil, Müzik, Resim ve Drama branşlarında paket eğitimler verildi.

CİNSİYETÇİLİĞE KARŞI MESAJ

KO-MEK Ev Becerileri Atölyesi faaliyetleri, bir anlamda sosyolojik bazı yanlış etiketlemelere gençler üzerinden yanıt verdi. Mutfak Branşının erkek öğrencileri edindikleri bilgilerle mutfağa girip yemek yapmayı, hamur açmayı, hatta dikiş makinesinin başına geçip söküğünü dikebilmeyi öğrendi. Kız öğrenciler ise ellerine aldıkları İngiliz anahtarları ile bozuk bir musluğu rahatlıkla tamir edebileceklerini ortaya koydu. Öte yandan gençler, kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür etti.