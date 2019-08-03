Fatihli kadınlar Edirne’ye çıkarma yaptı

Fatih Mahallesi’nde ikamet eden kadınlar, ilçe kadın kolları tarafından organize edilen etkinlik çerçevesinde Edirne’ye gitti. Ülkemizin tarih açısından önemli noktalarından biri olan Edirne’nin kültürel zenginliklerini görerek, tarih yolculuğuna çıkan Fatihli kadınlar, keyifli vakit geçirdi. Körfezli kadınlar etkinlikte emeği geçen başta AKP Körfez İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Yıldız Arduç ve ilçe yöneticileri Şirin Ayan ile Mine Karaçay’a teşekkürlerini iletti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz