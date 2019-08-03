GTÜ’de ‘Bilişim Zirvesi’ faydalı geçti

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) işbirliği ile Sivas Kongresi’nin 100. yıldönümünde, Sivas’ta 24-26 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenen 27. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları (SIU2019) Kurultayı gerçekleştirildi. Kurultay süresince değişik zamanlarda ve konumlarda görev alan 50 kişilik SCÜ öğrenci grubu, kurultayın başarılı bir şekilde tamamlanmasında önemli rol aldı.



27 ÖĞRENCİ KATILDI

SIU2019 Kurultay düzenleme kurulu, hem öğrencilerin sunmuş oldukları gönüllü hizmeti ödüllendirmek, hem de kendilerine yeni kariyer başlangıç fırsatları vermek amacıyla, öğrencileri 16-19 Temmuz 2019 tarihleri arasında GTÜ Kampüsüne davet etti. 27 öğrencinin katıldığı davette, Softtech, Accenture, Sahibinden.com, Bilgisayar Mühendisleri Odası, Bilişim Vadisi Teknopark ve GTÜ Teknoloji Transfer Merkezi’nin katkılarıyla öğrencilerle beraber çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.