Sağlığa adım attılar

Türk Kızılayı Gölcük Şubesi, farkındalık yaratmak amacıyla sağlık yürüyüşü düzenledi. İnönü Yaylası’nda düzenlenen yürüyüşe, Kızılay Gölcük kadın ve gençlik kolları üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşü geleneksel hale getirmeyi planladıklarını belirten Kızılay Gölcük Şubesi yöneticileri, “Kurumumuz çatısı altında birçok etkinlik gerçekleştirerek sağlıklı yaşam adına nelerin yapılması gerektiği hakkında bilgiler veriyoruz. Bu kapsamda yaptığımız doğa yürüyüşü de oldukça güzel geçti. Daha çok gönüllüyü aramıza katarak bu tür etkinlikleri belirli aralıklarla yeniden yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandılar.

