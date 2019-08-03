Başkan Özlü, çocuklarla buluştu

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, yaz tatillerini belediyeye bağlı semt konaklarında verilen kurslarda geçiren çocuklarla bir araya geldi. Bu kapsamında Veziçiftliği Semt Konağı’nda eğitim alan çocukları ziyaret eden başkan Özlü, çocukların akıl oyunu etkinliklerine katıldı.



ÇOCUKLARLA SÜRÜŞ YAPTI

Başiskele Belediyesi tarafından hayata geçirilen Başiskele Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nı da ziyaret eden Belediye Başkanı Yasin Özlü, uygulamalı olarak trafik eğitimi alan çocuklarla bir araya geldi. Trafik eğitim parkında çocuklarla sürüş yapan Başkan Özlü, çocuklarla beraber eğlenceli vakit geçirdi.