Körfezli hacılar dualarla yola çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı organizesinde kutsal topraklara gidecek olan Körfezli 67 hacı adayı, İlçe Müftülüğü önünde düzenlenen törenle uğurlandı. Uğurlama törenine, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Müftüsü Sabri Bağcı, belediye meclis üyeleri ve hacı adaylarının yakınları katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında ilk olarak İlçe Müftüsü Sabri Bağcı bir konuşma gerçekleştirdi. Bağcı, hacı adaylarına hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu.

DUALARLA UĞURLANDILAR

Binlerce insanın hac yolculuğu için bekleyiş içinde olduğunu belirten Başkan Şener Söğüt ise, “Sizler gerçekten şanslısınız. Binlerce insanımız hacca gitmek için bekliyor. Rabbim sizlere oralara sağ salim ulaşmayı, bizlere hayırlı dualar göndermeyi nasip etsin” ifadelerini kullandı. Hacı adayları konuşmaların ardından ilahiler eşliğinde otobüslere bindi.