Başkan Özlü, hacı adaylarını uğurladı

Hac vazifesini yerine getirmek üzere yola çıkacak vatandaşlar için uğurlama programı organize edildi. Başiskele Yeniköy Merkez Camii’nde düzenlenen programa Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, hacı adayları, aileleri ve Başiskeleli vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunup, duaların edildiği organizasyonda konuşan başkan Yasin Özlü, “Rabbim tüm hacı adaylarımızın mübarek topraklara varmasını, hac vazifelerini yerine getirip geride bıraktıklarına kavuşmasını nasip etsin. Rabbim bu kutsal vazifeyi bizlere de nasip etsin inşallah” dedi.