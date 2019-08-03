Hac vazifesini yerine getirmek üzere yola çıkacak vatandaşlar için uğurlama programı organize edildi. Başiskele Yeniköy Merkez Camii’nde düzenlenen programa Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, hacı adayları, aileleri ve Başiskeleli vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunup, duaların edildiği organizasyonda konuşan başkan Yasin Özlü, “Rabbim tüm hacı adaylarımızın mübarek topraklara varmasını, hac vazifelerini yerine getirip geride bıraktıklarına kavuşmasını nasip etsin. Rabbim bu kutsal vazifeyi bizlere de nasip etsin inşallah” dedi.
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Başkan Özlü, hacı adaylarını uğurladı
Hac görevini yerine getirmek adına yola koyulan Başiskeleli hacı adayları dualar eşliğinde uğurlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz