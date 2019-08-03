Engin Öztürk'e sürpriz kutlama

Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Kutluca Köyü Muhtarı Engin Öztürk'ü sevenleri ve dostları doğum gününde yalnız bırakmadı. Öztürk için özel bir mekanda düzenlenen partiye ailesinin yanı sıra çok sayıda dostu da katıldı. Engin Öztürk kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndürürken davetliler de, 'İyi ki doğdun' diye tezahüratta bulundu. Mutlu olduğunu dile getiren Engin Öztürk, bu güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiğini söyledi.