Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:56 TSİ- Yaşam G: Bugün 13:57 TSİ

Engin Öztürk'e sürpriz kutlama

Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Kutluca Köyü Muhtarı Engin Öztürk'ü sevenleri ve dostları doğum gününde yalnız bırakmadı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Kutluca Köyü Muhtarı Engin Öztürk'ü sevenleri ve dostları doğum gününde yalnız bırakmadı. Öztürk için özel bir mekanda düzenlenen partiye ailesinin yanı sıra çok sayıda dostu da katıldı. Engin Öztürk kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndürürken davetliler de, 'İyi ki doğdun' diye tezahüratta bulundu. Mutlu olduğunu dile getiren Engin Öztürk, bu güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Bugün 13:56 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kocaeli için 5 günlük hava tahmini mask
Kocaeli için 5 günlük hava tahmini
Gece Yolcuları, nostalji rüzgârı estirecek mask
Gece Yolcuları, nostalji rüzgârı estirecek
Ebru ve Koray mutluluğa evet dedi mask
Ebru ve Koray mutluluğa evet dedi
Ahmet Haktan delikanlı oldu mask
Ahmet Haktan delikanlı oldu
Murat Kekilli: Kocaeli benim için çok özel mask
Murat Kekilli: Kocaeli benim için çok özel
Ebru ile Barbaros evlendi mask
Ebru ile Barbaros evlendi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor mask
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor
Arap turistler İzmit Çarşıya akın edecek mask
Arap turistler İzmit Çarşıya akın edecek
AVM sapığı izlediği porno filminden esinlenmiş mask
AVM sapığı izlediği porno filminden esinlenmiş
İş adamı İlker Ertuğ intihara kalkıştı mask
İş adamı İlker Ertuğ intihara kalkıştı
Binlerce insanı ağırlıyor tuvalet yok! mask
Binlerce insanı ağırlıyor tuvalet yok!
Bora Uluç için acil trombosit ihtiyacı var! mask
Bora Uluç için acil trombosit ihtiyacı var!

GALERİ

İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA! mask
İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA!
Kavgayı ayırırken bıçaklanarak ölen genç defnedildi mask
Kavgayı ayırırken bıçaklanarak ölen genç defnedildi
40 saniyede 80 bin TL’lik vurgun mask
40 saniyede 80 bin TL’lik vurgun
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada mask
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada
Lüks jip otomobile çarptı 1 ölü 3 yaralı mask
Lüks jip otomobile çarptı 1 ölü 3 yaralı
Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı... mask
Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı...
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL