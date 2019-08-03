Gölcük, hacı adaylarını yolcu etti

Kafile başkanlığını İl Müftü Yardımcısı Burhan Bilgin’in yaptığı Gölcüklü 54 hacı adayı, kutsal görevlerini yerine getirmek üzere yolcu edildi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve yakınları tarafından uğurlanan hacı adaylarının 13 Eylül’de ilçeye dönüş yapacağı öğrenildi. Hacı adaylarının mutluluğuna ortak olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten başkan Ali Yıldırım Sezer, “Allah’ın emrettiği hac ibadetini yerine getirmek için sevgili hemşehrilerim yola çıkıyorlar. Ben de burada sizinle birlikte olmaktan büyük onur duyduğumu söylemek istiyorum. Allah yolunuzu açık etsin” ifadelerini kullandı.

