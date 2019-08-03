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Gölcük, hacı adaylarını yolcu etti

Kentimizim birçok ilçesinde olduğu gibi Gölcük’te de hacı uğurlama telaşı vardı. Başkan Ali Yıldırım Sezer’in katılımı ile 54 hacı adayı, dini görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara yolcu edildi.
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Kafile başkanlığını İl Müftü Yardımcısı Burhan Bilgin’in yaptığı Gölcüklü 54 hacı adayı, kutsal görevlerini yerine getirmek üzere yolcu edildi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve yakınları tarafından uğurlanan hacı adaylarının 13 Eylül’de ilçeye dönüş yapacağı öğrenildi. Hacı adaylarının mutluluğuna ortak olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten başkan Ali Yıldırım Sezer, “Allah’ın emrettiği hac ibadetini yerine getirmek için sevgili hemşehrilerim yola çıkıyorlar. Ben de burada sizinle birlikte olmaktan büyük onur duyduğumu söylemek istiyorum. Allah yolunuzu açık etsin” ifadelerini kullandı.

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