Mahir dedeye özel kutlama

Körfez'in ve Demokrat Parti'nin sevilen isimlerinden Mahir Akar'ı doğum gününde torunları yalnız bırakmadı. Minik torunlarıyla doğum gününü kutlayan Mahir Akar, oldukça mutlu oldu. Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının üzerindeki mumları; torunlarıyla birlikte söndürürken; yanında bulunanlar da, ‘İyi ki doğdun' diye alkışlarla tezahüratta bulundu. Mutlu olduğunu dile getiren Mahir Akar, doğum gününde kendisini yalnız bırakmayan herkese can-ı gönülden teşekkür ettiğini söyledi.