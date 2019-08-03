Körfez'in ve Demokrat Parti'nin sevilen isimlerinden Mahir Akar'ı doğum gününde torunları yalnız bırakmadı. Minik torunlarıyla doğum gününü kutlayan Mahir Akar, oldukça mutlu oldu. Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının üzerindeki mumları; torunlarıyla birlikte söndürürken; yanında bulunanlar da, ‘İyi ki doğdun' diye alkışlarla tezahüratta bulundu. Mutlu olduğunu dile getiren Mahir Akar, doğum gününde kendisini yalnız bırakmayan herkese can-ı gönülden teşekkür ettiğini söyledi.
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Mahir dedeye özel kutlama
Körfez'in ve Demokrat Parti'nin sevilen isimlerinden Mahir Akar'ı doğum gününde torunları yalnız bırakmadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz