Cumali Bozok'tan Artvinlilere ziyaret

Kocaeli Niğdeliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cumali Bozok, Körfez Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nihat Tekgümüş'ü dernek binasında ziyaret etti. Çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinin alındığı ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Tekgümüş, Cumali Bozok'a teşekkür ettiğini söyledi.