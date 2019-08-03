Kocaeli Niğdeliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cumali Bozok, Körfez Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nihat Tekgümüş'ü dernek binasında ziyaret etti. Çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinin alındığı ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Tekgümüş, Cumali Bozok'a teşekkür ettiğini söyledi.
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Cumali Bozok'tan Artvinlilere ziyaret
Kocaeli Niğdeliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cumali Bozok, Körfez Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nihat Tekgümüş'ü dernek binasında ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz