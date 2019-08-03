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Anne adayları mezun oldu

Körfez İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen gebe eğitimlerini başarı ile tamamlayan anne adaylarına sertifikaları verildi.
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Körfez İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen gebe eğitimlerini başarı ile tamamlayan anne adaylarına sertifikaları verildi. Anne adayları eğitim süresince; gebelikte karşılaşılan sorunlar, çözüm yolları, beslenme, doğum korkusu, plates, egsersiz, nefes teknikleri ve doğumhane uygulamaları gibim konularda bilgi almıştı.

Bugün 13:59 TSİ - Eğitim

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