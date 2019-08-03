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Yeniden Refah sahaya indi

Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras, il yönetimi ve ilçe başkanları ile birlikte STK ve belediye ziyaretlerine hız verdi.
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Sahaya güçlü bir şekilde inen Yeniden Refah Partisi’nde, sivil toplum kuruluşlarına, belediye başkanları ve esnaf ziyaretlerine hız verildi. Bu hafta yapılan ziyaretlerde Mehmet Aras’a Çayırova İlçe Başkanı Aykan Dönmez ve İl Mahalli İdareler Birim Başkanı Yılmaz Karagülle eşlik etti. Ziyaret kapsamında heyet, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çifçi’yi ziyaret etti.

HARCAMALARA DİKKAT

Aras, belediye başkanlarına, milletin vergileri ile yapılan harcamalarda kılı kırka yarmalarını, israf ve lüksten kaçınmaları gerektiğini belirterek, aç ve açıkta olanların gözetilmesi gerektiğini vurguladı. Aras, Milli Görüş belediyecilik anlayışını içeren 19 maddelik çalışma prensipleri ve Necmettin Erbakan’ı anlatan Davam kitabını hediye etti.

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