Yeniden Refah sahaya indi

Sahaya güçlü bir şekilde inen Yeniden Refah Partisi’nde, sivil toplum kuruluşlarına, belediye başkanları ve esnaf ziyaretlerine hız verildi. Bu hafta yapılan ziyaretlerde Mehmet Aras’a Çayırova İlçe Başkanı Aykan Dönmez ve İl Mahalli İdareler Birim Başkanı Yılmaz Karagülle eşlik etti. Ziyaret kapsamında heyet, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çifçi’yi ziyaret etti.

HARCAMALARA DİKKAT

Aras, belediye başkanlarına, milletin vergileri ile yapılan harcamalarda kılı kırka yarmalarını, israf ve lüksten kaçınmaları gerektiğini belirterek, aç ve açıkta olanların gözetilmesi gerektiğini vurguladı. Aras, Milli Görüş belediyecilik anlayışını içeren 19 maddelik çalışma prensipleri ve Necmettin Erbakan’ı anlatan Davam kitabını hediye etti.