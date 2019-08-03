Cumhuriyet Halk Partisi Körfez İlçe Örgütü Kadın Kolları, Başkan Naciye Seçilmiş başkanlığında bir araya geldi. Bir araya gelen kadınlar; bir önceki haftanı değerlendirmesini; bir sonraki haftanın ise planlamasını yaptılar. Yaptıkları organizasyonlarla dikkatleri üzerine çeken CHP'li kadınlar; daha aktif ve daha verimli çalışmak için bir takım kararlar aldılar. Başkan Naciye Seçilmiş, ekibiyle birlikte gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.
Bugün 14:03 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 14:04 TSİ
Seçilmiş, çalışmalarını sürdürüyor
Cumhuriyet Halk Partisi Körfez İlçe Örgütü Kadın Kolları, Başkan Naciye Seçilmiş başkanlığında bir araya geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz