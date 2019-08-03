Seçilmiş, çalışmalarını sürdürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi Körfez İlçe Örgütü Kadın Kolları, Başkan Naciye Seçilmiş başkanlığında bir araya geldi. Bir araya gelen kadınlar; bir önceki haftanı değerlendirmesini; bir sonraki haftanın ise planlamasını yaptılar. Yaptıkları organizasyonlarla dikkatleri üzerine çeken CHP'li kadınlar; daha aktif ve daha verimli çalışmak için bir takım kararlar aldılar. Başkan Naciye Seçilmiş, ekibiyle birlikte gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.