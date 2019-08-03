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İYİ Parti'li  meclis üyeleri çalışıyor

İYİ Parti Körfez İlçe Teşkilatı, meclis üyeleriyle uyumlu bir şekilde çalışmalarını yürütüyor.
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İYİ Parti Körfez İlçe Teşkilatı, meclis üyeleriyle uyumlu bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. İYİ Parti İlçe Başkanı Cahit Sürüm başkanlığında parti binasında bir araya gelen İYİ Parti Körfez Belediyesi Meclis Üyeleri, Körfez'de ki sorunları masaya yatırıp, fikir alış verişinde bulundular. Belediye meclisinde izleyecekleri strateji hakkında yol haritası çizen üyelerin arasında ki uyumun başarıyı beraberinde getirdiği bildirildi.

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