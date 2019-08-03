AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, parti binasında yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile aralarında sorun olmadığını belirterek, “Çıkan söylentiler tamamen hayal ürünü.” dedi. Seymen, ‘’Sonuç itibariyle ilçe başkanı AK Parti’nin ve Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın buradaki vekili. Biz gerçekten belediye başkanımızla çok uyumlu çalışıyoruz. Hemen hemen her gün görüşüyoruz. Kendisi de sağ olsun bizim hatırımızı da fikirlerimizi de soruyor. Kesinlikle belediye başkanımızla aramızda sorun yok.” dedi.
Bugün 14:04 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 14:05 TSİ
Seymen: Başkanla sorunumuz yok
AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, parti binasında yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile aralarında sorun olmadığını belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz