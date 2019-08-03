Körfez İlimtepe’ye yeni mezarlık yapılacak

Körfez Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 11 gündem maddesinin yer aldığı toplantıda verilen önergelerde tek tek görüşüldü. Komisyonlardan gelen ilçedeki amatör spor kulüplerine nakdi veya ayni yardım yapılması konusu oy birliği ile kabul edildi. Bilgi İşlem Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği ve Plan ve Proje Müdürlüğü’ne ait çalışma yönetmeliğinde de revizyon yapılması kararı oy çokluğu ile kabl edildi.



İSU ŞUBESİ SARNIÇ HAN’A

Sarnıç Han’da bulunan bağımsız bölümün de İSU Körfez Şube Müdürlüğü tarafından kullanılması adına tahsisinin yapılması konusu da meclis gündeminde kabul edildi. Başkan Şener Söğüt, Sarnıç Han’ın bayramdan hemen sonra bitmiş olacağını belirterek, “İSU gibi bir kurumun da o bina içerisinde yer alacak olması bizler için önemli” ifadelerini kullandı. Daha sonra Şirinyalı Mahallesi’ndeki orman arazileri için bilirkişi seçimi gerçekleştirildi.

MADDELER TEK TEK GÖRÜŞÜLDÜ

Gündemin geri kalan maddelerinden Körpaş A.Ş ve Yarpaş A.Ş.’nin hisselerinin satın alınması ile ilgili belediye Başkanı Şener Söğüt’e yetki verilmesi konusu da kabul edildi. Daha sonra tek tek meclis üyeleri tarafından verilen önergeler okundu. Başkan Şener Söğüt de hem kabul edilen maddeler hem de önergelerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Körfez’in bir spor kenti olduğunu belirten Başkan Söğüt, amatör kulüplere destek konusunu önemsediklerini belirtti.

AMATÖR KULÜPLERE YARDIM

Başkan Söğüt, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da amatör spor kulüplerine ayni veya nakdi yardımda bulunacağız. Spor önemli. Özeklikle gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyümesi, kötü yollara düşmemesi adına sporu geçmişte olduğu gibi destekleyeceğiz. Kulüplerimize yardımda bulunacağız. Konuyla ilgili Komisyonlarımız bir çalışma yaptı. Usul ve esasları belirledik. Toplamda 300 bin liraya yakın bir desteğimiz olacak” dedi.

“KOCAELİSPOR BU KENTİN TAKIMIDIR”

Brunga Tesisleri’nin Kocaelispor’a verilmesi süreci ile ilgili de konuşan Başkan Şener Söğüt, “Kenti takımı olan Kocaelispor geçtiğimiz dönem son maçta bir üst lige çıkma şansını kaybetti. Bütün takımlarımız önemli ama bu kentin markası haline gelen, tarihi başarılarla dolu Kocaelispor’u tüm kentin dinamikleri olarak sahip çıkıp daha üst lige taşımak için hep beraber destek olmalıyız. Kocaelispor bu kentin takımıdır. Bizler de ne fedakârlık düşüyorsa gerekeni yapacağız” dedi.

İLİMTEPE’YE YENİ MEZARLIK

İlimtepe’de mezarlık içinde büyükbaş hayvanların dolaşıyor olmasıyla ilgili yöneltilen soruya da cevap veren Başkan Şener Söğüt, “Görüntüyü görünce gerçekten ben de üzüldüm. Başkan yardımcımıza ilettim ve mezarlığı komple tel çitle çevirerek güvenli hale getirdi. Bundan sonra o hayvanlar giremeyecek. Bir de bizim İlimtepe bölgemizde yeni bir mezarlık projemiz var. Düzgün, standardı olan güzel bir mezarlık projemizi hayata geçireceğiz” dedi.