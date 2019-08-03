Büyükakın’dan MHP’ye ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kandıra İlçe Başkanı Ahmet Uğur ve Gebze İlçe Başkanı Serkan Kural ile yönetimlerini ayrı ayrı ziyaret etti. Samimi bir şekilde geçen görüşmelerde 31 Mart seçimleri başta olmak üzere Cumhur İttifakı’nın ruhuyla Kocaeli’nde hareket edildiği ifade edildi. Birlikteliklerde karşılıklı görüş alışverişi yapılırken, MHP Kandıra ve Gebze teşkilatlarına teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Bize inananları asla mahcup etmeyeceğiz. Bu güvene layık bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.