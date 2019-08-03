Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kandıra İlçe Başkanı Ahmet Uğur ve Gebze İlçe Başkanı Serkan Kural ile yönetimlerini ayrı ayrı ziyaret etti. Samimi bir şekilde geçen görüşmelerde 31 Mart seçimleri başta olmak üzere Cumhur İttifakı’nın ruhuyla Kocaeli’nde hareket edildiği ifade edildi. Birlikteliklerde karşılıklı görüş alışverişi yapılırken, MHP Kandıra ve Gebze teşkilatlarına teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Bize inananları asla mahcup etmeyeceğiz. Bu güvene layık bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Bugün 14:06 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 14:08 TSİ
Büyükakın’dan MHP’ye ziyaret
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kandıra ve Gebze İlçe Başkanlıklarını ziyaret etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz