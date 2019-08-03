Körfez’den Düzce’ye gönül köprüsü

Son yılların en büyük sel felaketlerinden birini yaşayan Düzce’de ve özellikle Akçakoca bölgesinde yaralar sarılırken, Körfez Belediyesi de yardım eli uzattı. Bölgede elen çayı ve dereler taşmış, 17 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Bölge iller ve ilçeler, yaşanan bu üzücü olayda Düzce halkını yalnız bırakmadı. Bu İlçelerden biri ise Körfez oldu. Körfez Belediyesi adına Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün eşi Hatice Söğüt, yanında bulunan bir heyet ile Düzce’ye gitti, “Her zaman yanınızdayız” dedi.



HEYET DÜZCE’DE

Körfez Belediyesi bu üzücü olaya sessiz kalmadı. Bölge halkı için oluşturulan ve içerisinde temizlik malzemeleri ve temel gıda maddelerinin yer aldığı koliler, görevli personel tarafından Düzce’ye götürüldü. Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün eşi Hatice Söğüt, Meclis Üyesi Ayşe Hacet Aşar ile birlikte Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz’ın eşi Nurşen Yanmaz ile bir araya geldi.

GEÇMİŞ OLSUN...

Şener Söğüt’ün eşi Hatice Söğüt, Nurşen Yanmaz’a ve Akçakoca’da oturan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Afet Bölgesi ilan edilen Uğurlu Köyü’nde sel felaketinden hasar gören yerler de ziyaret edildi. Yaşanan sel felaketinden dolayı yaşadığı üzüntüyü ifade eden Hatice Söğüt, “Yaşanan acılar bizim de acımızdır. Belediye Başkanımız Şener beyin sizlere selamını getirdim. Her zaman yanınızdayız. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın” dedi.