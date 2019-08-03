Aygün: Çocuklarımız geleceğimizin teminatı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, önceki gün Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Derince Şubesi’ni ziyaret etti. Aygün, burada TÜGVA Derince Temsilcisi Süleyman Çalık, vakıf yöneticileri ve eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle tek tek sohbet ederek onların mutluluğuna ortak olan Başkan Aygün, “İlçemizde projelerimizi hayata geçirirken önceliğimizi daima çocuklarımız ve gençlerimiz olarak belirliyoruz. Rabbim tüm evlatlarımıza zihin açıklığı versin. Her şey geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için" dedi.