Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, önceki gün Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Derince Şubesi’ni ziyaret etti. Aygün, burada TÜGVA Derince Temsilcisi Süleyman Çalık, vakıf yöneticileri ve eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle tek tek sohbet ederek onların mutluluğuna ortak olan Başkan Aygün, “İlçemizde projelerimizi hayata geçirirken önceliğimizi daima çocuklarımız ve gençlerimiz olarak belirliyoruz. Rabbim tüm evlatlarımıza zihin açıklığı versin. Her şey geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için" dedi.
Bugün 14:08 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 14:09 TSİ
Aygün: Çocuklarımız geleceğimizin teminatı
TÜGVA Derince Şubesi’nin düzenlediği yaz okulunu ziyaret eden Başkan Aygün, projeleri hizmete sunarken önceliklerinin daima gençler ve çocuklar olduğunu söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz