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Uzuntarla Kültür Merkezi şekilleniyor

Büyükşehir Belediyesi’nin Kartepe Uzuntarla’da inşa etmeye başladığı kültür merkezinin sağlık ocağı olarak kullanılacak kısmının iskeleti belirginleşti.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Uzuntarla’da inşaat çalışmalarına başladığı kültür merkezi için çalışmalarına hummalı şekilde devam ediyor. Kültür merkezi, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılırken içinde muhtarlık ofisi ve sağlık ocağını da bulunduracak. Merkez bünyesinde ayrıca konferans, kongre, düğün gibi organizasyonların gerçekleştirmelerine imkân verecek. İlk kazması aylar öncesinde vurulan kültür merkezi hızla yükselirken sağlık ocağı olarak kullanılacak yapının dış iskeleti belirginleşmeye başladı.

SOSYAL İHTİYAÇ

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek projeler yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda yapılan kültür merkezlerinden biri de Kartepe’ye kazandırılıyor. Kartepe ilçesi Uzuntarla mevkiinde 1488,6 metre karelik alana yapılan kültür merkezinin temel atımından sonra ekipler, inşaat çalışmalarına hız verdi. Yapının yükselişi artık gözle görünebilirken sağlık ocağı olarak kullanılacak yapının dış iskeleti iyice belirginleşti. Sağlık Ocağı kısmında dış duvar ve ara duvar imalatları başladı. Yapının genelinde betonu dökülen kısımların kalıp sökümlerini yapan Büyükşehir ekipleri, sıhhi tesisat borularını kontrol etmeye başladı.

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