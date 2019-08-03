Türkiye’de forma fiyatları ucuz

Futbol sezonunun başlamasına kısa bir zaman kala tüm dünyada kulüplerin yeni formalarını tanıtmasıyla, forma fiyatları yine gündeme geldi. Üç büyük İstanbul kulübünün forma satış fiyatları bu sene 250 TL olarak belirlendi. Bu fiyat ülke şartlarına göre yüksek gözükse de aslında Türkiye resmi lisanslı formaların Avrupa’da en ucuza satıldığı ülke konumunda. Özellikle Fenerbahçe’nin bu yıl da Adidas’la devam etme kararı aldığı dönemde ortaya atılan iddialardan biri, üretici firmaların Türkiye’de forma satış fiyatlarının düşüklüğünden şikayetçi olduğu ve bu nedenle anlaşmalarda istekli olmadığı yönünde.

EN PAHALI İSVİÇRE

UEFA’nın ‘Avrupa Kulüp Futbolu Manzarası’ raporu da, Türkiye’de forma fiyatlarının Avrupa’nın diğer ülkelerine kıyasla oldukça düşük olduğunu ortaya koyuyor. 2016 mali yılına dayandırılan verilerin kullanıldığı raporda, Türkiye Süper Lig’inde takımların ortalama forma fiyatı 51 Euro olarak tespit edilmiş. Bu fiyatlamayla dahi Türkiye, Ukrayna’nın ardından Avrupa’da en ucuz formanın satıldığı ülke. Ancak verilerin alındığı yıldan sonra Türkiye’de kurlarda yaşanan ciddi değişiklik ve bu durumun satış fiyatlarına sınırlı oranda yansıtılması nedeniyle bu rakam çok daha aşağılara inmiş durumda.

250 LİRA BANDI

Üç büyüklerin formaları dahi 40 Euro (250 TL) bandına inmiş durumda ki; diğer takımların ortalamaya eklenmesiyle bu fiyat daha da düşüyor. Bu durumda Türkiye Ukrayna’yı da açık ara geride bırakarak en ucuz formaların satıldığı ülke oluyor. Avrupa’da en pahalı formaların satıldığı ülke ise İsviçre. İsviçre’de formalar ortalama 87 Euro’ya (540 TL) satılyor. 117 Euro’dan (725 TL) satılan en pahalı forma ise Young Boys takımına ait. Forma fiyatları listesinde İsviçre’yi Almanya ve İtalya takip ederken, İngiltere ikinci ligi dahi sıralamada Türkiye Süper Ligi’nin üzerinde yer alıyor

REAL MADRİD REKORU

Takımların formalarına aldığı sponsorların ödediği rakamlar konusunda da Avrupa’da ciddi bir fark söz konusu. Türkiye’nin üç büyük kulübü 4’üncü kademe olarak adlandırılan ve 3 milyon Euro ila 10 milyon Euro arasında değişen ücretlere göğüs sponsoru bulabiliyor. Avrupa’nın zirvesinde yer alan Barcelona, Real Madrid ve Manchester United gibi takımlar ise 1’inci kademe olarak adlandırılan ve 55 milyon Euro ile 75 milyon Euro arasında değişen ücretlerle sponsor desteği sağlıyor.

YENİ REKOR KIRILACAK

Öte yandan takımların forma üreticileriyle yaptıkları anlaşmalarda da ücretler inanılmaz bir yükseliş içinde. Öyle ki, Real Madrid’in Adidas’la 2020 yılında itibaren 10 yıl için geçerli olacak anlaşmasından 120 milyon Euro gelir elde edeceği iddia ediliyor. Bu anlaşma resmen açıklanırsa, Barcelona’nın Nike ile yaptığı anlaşmanın da üzerine çıkacak ve yeni bir rekor kırılacak. (Milliyet)

EN BÜYÜK FORMA ANLAŞMALARI (YILLIK)

Real Madrid-Adidas: 120 Milyon Euro

Barcelona-Nike: 110 Milyon Euro

Manchester United-Adidas: 80 Milyon Euro

Manchester City-Puma: 70 Milyon Euro

Chelsea-Nike: 65 Milyon Euro

Arsenal-Puma: 65 Milyon Euro

Juventus-Adidas: 50 Milyon Euro

Liverpool-New Balance: 50 Milyon Euro

Bayern Münih-Adidas: 47 Milyon Euro

Tottenham-Nike: 33 Milyon Euro

AVRUPA’DA ORTALAMA FORMA FİYATLARI:

İsviçre: 87 Euro

Almanya: 80 Euro

İtalya: 79 Euro

Fransa: 78 Euro

İspanya: 71 Euro

Belçika: 68 Euro

Avusturya: 67 Euro

Hollanda: 64 Euro

Portekiz: 59 Euro

İngiltere: 59 Euro

Rusya: 57 Euro

İngiltere: 53 Euro

İskoçya: 52 Euro

Yunanistan: 52 Euro

Ukrayna: 43 Euro