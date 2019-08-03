Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 44 bin 761 adet taşıtın %54,1'ini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %14,2'sini motosiklet, %8,2'sini traktör, %3,7'sini kamyon, %2,1'ini minibüs, %1'ini otobüs, %0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Kocaeli’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 395 488 olmuştur. Kocaeli ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 234 123 otomobil,8 583 Minibüs, 7 064 Otobüs, 74 493 Kamyonet, 23 057 Kamyon, 29 234 Motosiklet, 17 731 Traktör, 1 203 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
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Trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyonu buldu
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 44 bin 761 adet taşıtın %54,1'ini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %14,2'sini motosiklet, %8,2'sini traktör, %3,7'sini kamyon, %2,1'ini minibüs, %1'ini otobüs, %0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz