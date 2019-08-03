İlk etapta Polonya’ya paketli organik gıda olmak üzere Türkiye’den 20 kalem ürün gönderecek olan şirket, Türk üreticileri dünya pazarına açacak. Türkiye’de üretilen ürünleri Carrefoursa grubunun bulunduğu ülkelerdeki marketlere göndereceklerini kaydeden Carrefoursa Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, “Polonya’nın yanı sıra Romanya, Tunus, Fas, Irak ve Dubai’deki alıcılarla görüşüyoruz. Bugüne kadar olan görüşmelerde Carrefour markalı ürünlerin yanı sıra paketli gıda, züccaciye ve pişirme gruplarındaki ürünler ilgi çekiyor” diye konuştu. (Milliyet)
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Carrefoursa’dan yeni proje
Carrefoursa, ihracat faaliyetlerine başlıyor.
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz