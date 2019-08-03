İYİ Parti Kocaeli, Ankara'da

İYİ Parti'nin 4’üncü olağanüstü kurultayı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Program İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Divan üyelerinin seçiminin ardından konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ekonomik sorunlar ve Salda Gölü'ne dair açıklamalarda bulundu.
KOCAELİ'DEN 6 İSİM
İYİ Parti’nin 4. Olağanüstü Kurultay’ında ilimizden GİK üyeliği için Cumali Durmuş, Ruhittin Sönmez, Harun Demirkaya aday olurken, Zekai Kahyaoğlu, Ersin Özyılmaz ve Dicle Akın aday adayı olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz