Bahçeli’nin “Dönün” çağrısı Kocaeli’de karşılık buldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İYİ Partililere yönelik “Dönün” çağrısına bazı İYİ Partililerden cevap geldi. İYİ Parti Kurucular Kurusu Üyesi Mehmet Duran Yılmaz ve İYİ Parti Gebze İlçe Başkan Yardımcısı Muhammet Ateş yeniden MHP saflarına katıldı. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP’ye geri dönen iki üyeye rozetlerini taktığı törende “Liderimizin davetine icabet eden; İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Duran Yılmaz ve İyi Parti Gebze İlçe Başkan Yardımcısı Muhammet Ateş beye partimize katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır” dedi.