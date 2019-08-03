Zehir gibi bir takım geliyor!

Kocaelispor’da 8 Ağustos’ta sona erecek olan Kartepe kampı hazırlıkları tüm hızı ile devam ediyor. Günde çift çalışma yapan Yeşil Siyahlılar önceki gün gündüz kuvvette devamlılık çalışması yaparken, akşam ise minyatür kale maç yaptı. Akşamki çalışma ısınma koşusu, ısınma hareketleri ile başladı, topla koordinasyon çalışması ile devam etti.

COŞKULU VE İSTEKLİLER

İki grup halinde 8'e 4 dar alanda top kapma oyunu oynayan futbolcular son olarak 4 kaleden oluşan minyatür kale maçta hünerlerini sergiledi. Buradaki oyunun amacı, ani yön değiştirmeler ve savunma arkasına yapılan koşulara isabetli paslar atmaktı. Takımda morallerin çok iyi olduğu görülürken, transfer yasağı kalktığında forma giyecek olan futbolcuların, antrenman temposunu ve kalitesini hayli arttırdığı görüldü.

YAŞAR ARSLAN VE ÖZTONGA DA İZLEDİ

Kaptan Hamza sağ ayak calf kasında (baldır) gerilme olduğu için düz koşu yaparken, antrenmanı Kocaelispor’un yöneticilerinden Yaşar Arslan, Kocaelispor’un eski futbolcularından Mehmet Öztonga, Maşukiyespor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Tuncay Aktürk, Gültepe Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Mutlu, misafirlerden Elçin Bayırlı, Yüksel Ateş ve Kıvanç Özaslan da izledi. Erdem ÖVÜÇ