7 Ağustos’taki rakip Fas takımı Olimpik Safi

Kocaelispor sezon öncesi dördüncü hazırlık maçını Fas Botola Pro Ligi (En üst seviye) takımlarından (En üst seviye) Olimpic Safi ile takımı ile Kartepe'de karşılaşacak. Maçın saati yarın netleşecek. Yeşil Siyahlılar ilk maçında gençleri sahaya sürmüş ve Kartepe’de Avrupa’nın Yıldızları’nı 4-0 mağlup etmişti. Kocaelispor ikinci maçında Beşiktaş’a Riva’da 7-1, üçüncü maçında da Samsunspor’aBolu’d 3-0’lık skorlarla mağlup oldu. Yeni futbolcuların bu maçta da oynama durumu belirsizliğini koruyor. Futbolcular, resmi olarak transfer yasağı kalkana kadar sahaya çıkmayı uygun bulmuyor.