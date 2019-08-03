Engin Korukır: Ben gereğini yaptım. Top futbolcularda

Çalışmalar hakkında bilgi veren Korukır şu ifadelere yer verdi: Futbolcularımızın mücadelesinden ve özverisinden çok memnunum. Antrenmanlardaki yüksek tempo ve coşku bize sezon öncesi moral veriyor. Burada bir rekabet olacağı kesin. Ben kimse formayı daha çok isterse, kim “Buradayım” diye bağırırsa formayı ona vereceğim.

BU İŞİN ŞAKASI YOK

Açıkça söylemek gerekirse buradaki tüm futbolcular için gereğini yaptığımı düşünüyorum. Bundan sonra top futbolcularda. Sıkı çalışacaklar ve kadroya girecekler. Bu işin şakası yok, hata lüksümüz de yok. Ancak şehrin şuna inanmasını istiyorum. İzlerken keyif alan ve takım sahada olacaktır. Bundan zerre kuşkum yok.