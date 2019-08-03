Plajyolu’ndan ziyaret

ENGİN GÜZEL EVLATTIR
Bünyamin Akman “Engin, güzel evlattır, bu şehrin değeridir. Kocaelispor’a tekrardan teknik adam olduğu için çok mutluyum. O’na ve takıma başarı diliyorum” dedi. Korukır ise “Bünyamin abimiz ve değerli arkadaşlarımız hoş geldi, sefa getirdi. İnşallah onların ve şehrimizin yüzünü güldüren bir takım olacağız” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz