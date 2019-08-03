Plajyolu’ndan ziyaret

ENGİN GÜZEL EVLATTIR

Bünyamin Akman “Engin, güzel evlattır, bu şehrin değeridir. Kocaelispor’a tekrardan teknik adam olduğu için çok mutluyum. O’na ve takıma başarı diliyorum” dedi. Korukır ise “Bünyamin abimiz ve değerli arkadaşlarımız hoş geldi, sefa getirdi. İnşallah onların ve şehrimizin yüzünü güldüren bir takım olacağız” ifadelerine yer verdi.