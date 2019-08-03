CHP’li kadınlar, Düzce’deki felaketi yaşayanların yanında

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve yönetimi, CHP İl Başkan Yardımcıları Bilgi Dehmen ve Sabriye Şahin, CHP Kocaeli İlçe Kadın Kolu Başkanları yaklaşık iki hafta önce Düzce’de yaşanan sel felaketinin mağdurlarına yardım eli uzatmak için yola çıktı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse’nin de katılımı ile önceki gün Düzce’ye giden olan CHP’li kadınlar sel felaketi mağdurları için daha önceden ihtiyaca göre talep edilen erzak ve eşyaları sahiplerine ulaştırdı.

SEFERBERLİK İLAN ETTİK

Sel ve heyelan felaketinden en fazla zarar gören Esmahım ve Uğurlu mahallelerini gezen heyet, mağdurlardan bilgi aldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, “Yanı başımızda yaşanan sel ve heyelan felaketinde 4’ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. Birçok vatandaşımızın evi, eşyası, dükkanı, arazileri, tarım alanı kullanılamaz durumda. Onların yaralarını bir nebze olsun sarabilmek için CHP Kadın Kolları olarak seferberlik ilan etmiş durumdayız. Tüm imkanlarımız ile mağdurların yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ACI TABLONUN ÜSTÜ ÖRTÜLEMEZ

CHP’li kadınların yaptığı ziyarette sel ve heyelan felaketinin izlerinin hala devam ettiği, mağdurların hala zarar gören evlerde oturmaya devam etmek zorunda kaldığı görüldü. Felaketin üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen yetkililer tarafından henüz bir adım atılmaması da dikkat çekti. Yaşanan acı tablonun üstünün örtülemeyeceğini ifade eden CHP’li heyet yetkililerle ile iletişime geçerek en kısa sürede tüm mağduriyetlerin giderilmesi için var güçleri ile çalışacaklarını söyledi.