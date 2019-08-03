Derincespor, Tuzlaspor’u devirdi! “1-0”

3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Belediye Derincespor, yeni sezon öncesi oynadığı 2. hazırlık maçında 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'u Yiğit Ali Bayrak'ın penaltı golü ile 1-0 mağlup etti. Sarı Lacivertliler ilk maçında ise Gölcükspor ile 0-0 berabere kaldı.