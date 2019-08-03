3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Belediye Derincespor, yeni sezon öncesi oynadığı 2. hazırlık maçında 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'u Yiğit Ali Bayrak'ın penaltı golü ile 1-0 mağlup etti. Sarı Lacivertliler ilk maçında ise Gölcükspor ile 0-0 berabere kaldı.
Bugün 15:47 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:49 TSİ
Derincespor, Tuzlaspor’u devirdi! “1-0”
3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Belediye Derincespor, yeni sezon öncesi oynadığı 2. hazırlık maçında 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'u Yiğit Ali Bayrak'ın penaltı golü ile 1-0 mağlup etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz