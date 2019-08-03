Gölcükspor ikinci kez Pendik ile oynuyor

3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Gölcükspor bugün 2. Lig takımlarından Pendikspor ile hazırlık maçında karşılaşacak. KartepeGreen Park Otel’in sahasındaki maç saat 17.30’da başlayacak. Gölcükspor, Pendik ekibi ile ikinci kez bir araya gelecek. İlk maçı Pendikspor 1-0 kazanmıştı.