3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Gölcükspor bugün 2. Lig takımlarından Pendikspor ile hazırlık maçında karşılaşacak. KartepeGreen Park Otel’in sahasındaki maç saat 17.30’da başlayacak. Gölcükspor, Pendik ekibi ile ikinci kez bir araya gelecek. İlk maçı Pendikspor 1-0 kazanmıştı.
Bugün 15:49 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:50 TSİ
Gölcükspor ikinci kez Pendik ile oynuyor
3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Gölcükspor bugün 2. Lig takımlarından Pendikspor ile hazırlık maçında karşılaşacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz