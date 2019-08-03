Hakan Sakarya, Kocaeli Güneş’te

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu, Yuvam İzmitspor, Acısu Belediye, Yenidoğan Serdarspor ve son olarak Gölcükspor’un U-17 Akademi takımına tarihinde ilk defa şampiyonluk yaşatan teknik adam Hakan Sakarya, Kocaeli Güneşspor ile anlaştı. Hakan Sakarya’nın gelmesi ile birlikte Yeşil Siyahlılar teknik ekip kadrosuna çok değerli bir ismi katarken Başkan Nebil Uzun gerçekleşen birliktelikten dolayı çok memnun olduğunu belirtti.