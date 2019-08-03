OTO PAZARI

Gündem maddeleri öncesinde İYİ Parti Gebze Belediyesi Meclis Üyesi Birol Elüstü’nün verdiği Mevlana Pazar Yerinin Pazar günleri oto pazarı olarak kullanılmasına yönelik teklifi üzerine konuşan Büyükgöz, “Mevlana Pazar yeri kısa süre içerisinde hafta sonu oto pazarı olarak kullanılacak, burada aynı zamanda da bir nostalji pazarı yer alacak” dedi.

Toplantıda Gebze Otoyolu Kuzeyi 1/1000’lik imar planına itirazların değerlendirilmesine ilişkin plan komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca Adem Yavuz Mahallesi Mezarlık Alanı’nın mevcut konumu ve imar planının uyuşmamasına ilişkin imar komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi. Gündemde yer alan 8 ile 19. maddeler gerekli komisyonlara havale edildi.

T.C. İBARESİ KONUSU

Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Oturumu 7 Ağustos Çarşamba saat 16.00’da yapılacak. Gündem sonrasında söz alan Elüstü’nün T.C ibaresinin ne zaman asılacağı konusu hakkında Büyükgöz’e soru iletti. Başkan Büyükgöz konu hakkında yaptığı açıklamasında, “Konu gündemimizde, önümüzdeki günlerde belediye binasında tadilat yapılması gerekiyor, bu çalışmalar sırasında da T.C ibaresi eklenecek” dedi.