Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:02 TSİ- Gündem G: Bugün 16:08 TSİ

Gebze’ye oto pazarı kurulacak

Gebze Belediyesi Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’ndaki meclis toplantı salonunda gerçekleşti. 19 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantı açılış ve yoklamanın ardından bir önceki aya ilişkin karar özetlerinin okunması ve onaylanmasıyla devam etti.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

OTO PAZARI

Gündem maddeleri öncesinde İYİ Parti Gebze Belediyesi Meclis Üyesi Birol Elüstü’nün verdiği Mevlana Pazar Yerinin Pazar günleri oto pazarı olarak kullanılmasına yönelik teklifi üzerine konuşan Büyükgöz, “Mevlana Pazar yeri kısa süre içerisinde hafta sonu oto pazarı olarak kullanılacak, burada aynı zamanda da bir nostalji pazarı yer alacak” dedi.

Toplantıda Gebze Otoyolu Kuzeyi 1/1000’lik imar planına itirazların değerlendirilmesine ilişkin plan komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca Adem Yavuz Mahallesi Mezarlık Alanı’nın mevcut konumu ve imar planının uyuşmamasına ilişkin imar komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi. Gündemde yer alan 8 ile 19. maddeler gerekli komisyonlara havale edildi.

T.C. İBARESİ KONUSU

Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Oturumu 7 Ağustos Çarşamba saat 16.00’da yapılacak. Gündem sonrasında söz alan Elüstü’nün T.C ibaresinin ne zaman asılacağı konusu hakkında Büyükgöz’e soru iletti. Başkan Büyükgöz konu hakkında yaptığı açıklamasında, “Konu gündemimizde, önümüzdeki günlerde belediye binasında tadilat yapılması gerekiyor, bu çalışmalar sırasında da T.C ibaresi eklenecek” dedi.

Bugün 16:02 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Konya'da belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı mask
Konya'da belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı
Balıkesir’de yolcu otobüsü alev aldı mask
Balıkesir’de yolcu otobüsü alev aldı
Büyükakın: Hürriyet ile hizmet için her yere gideriz mask
Büyükakın: Hürriyet ile hizmet için her yere gideriz
Mal sahibi olduğu binayı ikinci kez yakmaya çalışırken darp edildi mask
Mal sahibi olduğu binayı ikinci kez yakmaya çalışırken darp edildi
Bekirdere halkı, Hürriyet’e dert yandı: "Burası rant alanı olarak saklanıyor" mask
Bekirdere halkı, Hürriyet’e dert yandı: "Burası rant alanı olarak saklanıyor"
Yahya Kaptan’ın sivrisinekler ile imtihanı!.. mask
Yahya Kaptan’ın sivrisinekler ile imtihanı!..
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor mask
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor
Arap turistler İzmit Çarşıya akın edecek mask
Arap turistler İzmit Çarşıya akın edecek
AVM sapığı izlediği porno filminden esinlenmiş mask
AVM sapığı izlediği porno filminden esinlenmiş
İş adamı İlker Ertuğ intihara kalkıştı mask
İş adamı İlker Ertuğ intihara kalkıştı
Binlerce insanı ağırlıyor tuvalet yok! mask
Binlerce insanı ağırlıyor tuvalet yok!
Bora Uluç için acil trombosit ihtiyacı var! mask
Bora Uluç için acil trombosit ihtiyacı var!

GALERİ

İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA! mask
İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA!
Kavgayı ayırırken bıçaklanarak ölen genç defnedildi mask
Kavgayı ayırırken bıçaklanarak ölen genç defnedildi
40 saniyede 80 bin TL’lik vurgun mask
40 saniyede 80 bin TL’lik vurgun
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada mask
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada
Lüks jip otomobile çarptı 1 ölü 3 yaralı mask
Lüks jip otomobile çarptı 1 ölü 3 yaralı
Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı... mask
Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı...
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL