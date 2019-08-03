İçimiz burkuldu…

İzmit D-130 yan yolu kullanan vatandaşlar bugün kötü bir manzaraya şahit oldu. Yol kenarında bir atın organları dışarı taşmış şekilde yerde yattığını görüldü. Atın kesici bir alet darbesiyle öldürüldüğü tahmin ediliyor. Şimdi bu atı kimin öldürdüğü ve kimler tarafından öylece yol kenarına bırakıldığı merak konusu…