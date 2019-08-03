İzmit D-130 yan yolu kullanan vatandaşlar bugün kötü bir manzaraya şahit oldu. Yol kenarında bir atın organları dışarı taşmış şekilde yerde yattığını görüldü. Atın kesici bir alet darbesiyle öldürüldüğü tahmin ediliyor. Şimdi bu atı kimin öldürdüğü ve kimler tarafından öylece yol kenarına bırakıldığı merak konusu…
Bugün 16:10 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:13 TSİ
İçimiz burkuldu…
İzmit D-130 yan yolu kullanan vatandaşlar bugün kötü bir manzaraya şahit oldu.
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz