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Kıbrıs Gazisi Cengiz Etiz vefat etti

Kıbrıs Gazisi (Em.Dz.Assb.Elektrik) Cengiz Etiz yaşamını yitirdi.
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İstanbul l Avcılar'da bulunan özel bir hastanede tedavi gören Cengiz Etiz'den acı haber memleketi Gölcük'e ulaştı. Merhum Etiz'in cenazesi  askeri tören eşliğinde  Tevfik Hoca Camiinden kaldırılarak toprağa verildi. Cenazeye Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak ve Etiz'in çok sayıda seveni katıldı.

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Yorumlar

(1)
01

Ersoy Kandemir - Değerli komutanımıza Allah’tan rahmet,yakınlarına sabırlar diliyorum.

Yanıtla . 1Beğen 03 Ağustos 17:13

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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