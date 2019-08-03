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İstanbul l Avcılar'da bulunan özel bir hastanede tedavi gören Cengiz Etiz'den acı haber memleketi Gölcük'e ulaştı. Merhum Etiz'in cenazesi askeri tören eşliğinde Tevfik Hoca Camiinden kaldırılarak toprağa verildi. Cenazeye Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak ve Etiz'in çok sayıda seveni katıldı.