Meteoroloji Kocaeli Bölge Müdürlüğünün hava tahmin raporlarına göre, yarın ilimizde şiddetli gök gürültü yağışın etkisi altında kalacak. Bir günlük serinlemenin ardından yeni haftada güneş yeniden kendisini hissettirecek. Sıcaklıklar Pazartesi’nden başlayarak Perşembe gününe kadar artışını sürdürecek.
Bugün 17:15 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 17:19 TSİ
Haftanın son gününe dikkat! Gök gürültülü yağış geliyor
Meteoroloji Kocaeli Bölge Müdürlüğünün hava tahmin raporlarına göre, yarın ilimizde şiddetli yağışın etkisi altında kalacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz