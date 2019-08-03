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Haftanın son gününe dikkat! Gök gürültülü yağış geliyor

Meteoroloji Kocaeli Bölge Müdürlüğünün hava tahmin raporlarına göre, yarın ilimizde şiddetli yağışın etkisi altında kalacak.
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Meteoroloji Kocaeli Bölge Müdürlüğünün hava tahmin raporlarına göre, yarın ilimizde şiddetli gök gürültü yağışın etkisi altında kalacak. Bir günlük serinlemenin ardından yeni haftada güneş yeniden kendisini hissettirecek. Sıcaklıklar Pazartesi’nden başlayarak Perşembe gününe kadar artışını sürdürecek.

KOCAELİ İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

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