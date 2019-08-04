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GİK'e sadece Cumali Durmuş girebildi

İyi Parti’de 50 kişiden oluşan GİK’e girebilmek için ilimizden 6 isim başvurdu. GİK'e 6 isimden sadece 383 oy alan Cumali Durmuş seçildi.
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50 kişiden oluşan yeni GİK'te yer almak için adaylığını açıklayanların sayısı 239'u buldu. Hazirun defterine göre, İYİ Parti 4. Olağanüstü Kongresi'ne 841 delege katıldı.

6 İSİM BAŞVURDU

İYİ Parti’de kurultay heyecanı yaşandı. Cumali Durmuş, Ruhittin Sönmez, Zekai Kahyaoğlu ve İYİ Parti Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Karagöz, Dicle Akın aday oldu.6 İsimden sadece Cumali Durmuş GİK üyesi seçildi.

Aldıkları oylar şu şekilde:

Milletvekili Cumali Durmuş; 383 

Prof. Dr. Harun Demirkaya,  109

Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Ruhittin Sönmez; 111

Zekai Kahyaoğlu; 106

Turgut Karagöz; 83

Dicle Akın: 61

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