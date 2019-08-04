GİK'e sadece Cumali Durmuş girebildi

50 kişiden oluşan yeni GİK'te yer almak için adaylığını açıklayanların sayısı 239'u buldu. Hazirun defterine göre, İYİ Parti 4. Olağanüstü Kongresi'ne 841 delege katıldı.
6 İSİM BAŞVURDU
İYİ Parti’de kurultay heyecanı yaşandı. Cumali Durmuş, Ruhittin Sönmez, Zekai Kahyaoğlu ve İYİ Parti Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Karagöz, Dicle Akın aday oldu.6 İsimden sadece Cumali Durmuş GİK üyesi seçildi.
Aldıkları oylar şu şekilde:
Milletvekili Cumali Durmuş; 383
Prof. Dr. Harun Demirkaya, 109
Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Ruhittin Sönmez; 111
Zekai Kahyaoğlu; 106
Turgut Karagöz; 83
Dicle Akın: 61
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz