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Rampadan inerken kaza oldu! Yol savaş alanına döndü

Körfez'de, rampadan inen otomobilin karşı yönden gelen 2 otomobille çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
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Kaza akşam saatlerinde Körfez İlimtepe rampasında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 LBU 19 plakalı otomobil rampa aşağı inerken, yukarı çıkmakta olan 41 RN 616 ve 41 RN 481 plakalı iki otomobille çarpıştı. Kazada yol savaş alanına dönerken araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan kişilere ilk müdahalede bulundu. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 6 kişi tedavi altına alındı. Trafiğe kapanan yol araçların çekilmesi sonrasında yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bugün 06:52 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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